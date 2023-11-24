مفاجأة جديدة بشأن انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن انتقال لوكا مودريتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن مودريتش هدد بالرحيل عن نادي ريال مدريد في أكثر من مناسبة، في ظل عدم تغيير الأوضاع.

وأكد الصحفي الإيطالي “رودي جاليتي” خبير سوق الانتقالات، أن النادي الاهلي السعودي قدم عرضًا للتعاقد مع لوكا مودريتش، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات.

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وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء جولة جديدة من المحادثات قريبًا بين الاهلي السعودي ولوكا مودريتش لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد في فترة انتقالات الصيف المقبل، ومن الواضح أن النادي الملكي سيسمح لمودريتش بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش ارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر والهلال أيضًا خلال الفترة المقبلة.