شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومازيمبى فى افتتاح مجموعات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، نظيره مازيمبى الكونغولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد أول ثلاث نقاط في صراع الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة، في الوقت الذى سيسعى الفريق الكونغولى لهز شباك بيراميدز أو الخروج بنقطة التعادل على أمل التعويض في مباراة العودة بالكونغو.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي

تقام مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي علي استاد الدفاع الجوي، في السادسة مساءً اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

يدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع، ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

باتشيكو يحذر لاعبي بيراميدز من خطورة مازيمبي

حرص البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، على تحذير لاعبى فريقه من خطورة الفريق الكونغولى، خاصة وإن مازيمبى يمتلك لاعبين أصحاب سرعات عالية وقد يمثل خطورة على خط الدفاع وخاصة في الهجمات المرتدة، كما شدد باتشيكو على ضرورة استغلال كافة الفرص التي ستتاح أمام مرمى مازيمبى، وعدم إهدار الفرص مثلما حدث مؤخرًا في مواجهة الزمالك بنصف نهائي بطولة كأس مصر، وقام المدير الفني لبيراميدز بتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبى حتى يتمكن من تحديد الخطة التي سيتبعها طوال شوطى المباراة، والعناصر التي سيدفع بها لاستغلال الثغرات وإيقاف عوامل الخطورة.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي

من المتوقع أن يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.