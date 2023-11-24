شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب النسائية استعدادا للسنغال بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة، معسكر منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه محمد كمال، استعدادا لمواجهتي منتخب السنغال لكرة القدم النسائية، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024، المقرر لهما نهاية نوفمبر ومطلع سبتمبر من العام الجاري.

وتأهل منتخب مصر للسيدات لهذا الدور بعدما جدد فوزه على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما باستاد السلام، فى إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر سامية آدم وحالا مصطفى وسارة عصام (هدفين)، وكان منتخب مصر للسيدات نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.