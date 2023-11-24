شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الرابعة عشر بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الطيران مع الأهلى و الزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس والمعادى مع سبورتنج و العبور مع البنك الأهلى وسموحة مع الجزيرة والشمس مع الترسانة وأصحاب الجياد مع الأوليمبى

أعلنت لجنة مسابقات دورى المحترفين بإتحاد كرة اليد عن إقامة قمة الدور الأول لدورى محترفين كرة اليد بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الثلاثاء المقبل بدون جمهور فى تمام السادسة مساءً .

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.