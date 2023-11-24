كأس ديفيس: سينر يقود إيطاليا الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملقة (إسبانيا): قاد يانيك سينر المنتخب الايطالي الى نصف نهائي كأس ديفيس للمنتخبات في كرة المضرب وذلك على حساب هولندا بنتيجة 2 1 الخميس في ملقة، بعدما فاز المصنّف الرابع عالميًا بمباراتيه في الفردي والزوجي.

وتفوّق سينر، وصيف بطولة "ايه تي بي" الختامية، على نظيره تالون غريكسبور 7 6 (3/7) و6 1 ليعادل النتيجة في المواجهة بين المنتخبَين بعدما كان الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب قد تغلب على ماتيو أرنالدي في مواجهة الفردي الاولى.

فريقٌ رائع

لكنّ سينر ومواطنه لورنتسو سونيغو تغلبا على غريسكبور وويلسي كولهوف في مباراة الزوجي 6 3 و6 4 ليقودا إيطاليا الى نصف النهائي للعام الثاني تواليًا.

وقال سينر "كنا تحت ضغط كبير وبدأنا كالطرف الاقل ترشيحًا في مباراة الزوجي الحاسمة، لكن كان من دواعي سروري أن ألعب مع (سونيغو)، لدينا فريق رائع".

هولندا، التي بلغت دور الاربعة للمرة الاخيرة عام 2001، لم تهزم إيطاليا منذ مئة عام، حيث خسر المواجهات السبع السابقة امام إيطاليا.

وتواجه صربيا بقيادة النجم نوفاك ديوكوفيتش نظيرتها بريطانيا في وقت لاحق، حيث سيلعب الفائز بينهما بمواجهة إيطاليا في نصف النهائي الثاني.