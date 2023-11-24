فان دايك نجم ليفربول يتحدث عن سر سعادته قبل موقعة السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، عن مستواه الفترة الماضية وما يتوقعه مستقبلا،و مباراة مانشستر سيتي غدا " السبت" في الدوري الإنجليزي.

وقال إنه عاد لأفضل مستوياته، وذلك قبل مواجهة القمة في الدوري الإنجليزي مع حامل اللقب مانشستر سيتيوهو سر سعادته.

وواجه فان دايك اختبارا صعبا كواحد من أفضل المدافعين في العالم، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أكتوبر عام 2020، ليغيب لمدة تسعة أشهر، فيما جاء أداؤه الموسم الماضي ليزيد من حدة الانتقادات.

ولم ينف المدافع الهولندي، الذي حمل شارة قيادة ليفربول من جوردان هيندرسون هذا الصيف، حقيقة أنه كان في أقل مستوياته حينما أنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الخامس، لكنه يشعر بوجود تحسن في مستواه وعاد إليه مجددا الشعور بأهميته للفريق.

وقال قائد المنتخب الهولندي: الموسم الماضي شهد العديد من الصعود والهبوط، مباريات جيدة ومباريات أقل جودة.

وأضاف: أنا ملتزم بمعايير عالية للغاية، هذا ما قمت به وأنا مستمتع بذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن هناك شيئا غير صحيح.

وأضاف فان دايك: أشعر بأنني في وضع جيد في الوقت الراهن، على المستويين البدني والذهني، وأشعر بأنني مهم، وأنني في حالة جيدة وأسعى للمواصلة.

وواصل: بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو ما أشعر به وما يشعر به زملائي تجاهي، وخاصة المدير الفني، كل الضجيج الصادر من الخارج سواء كان جيدا للغاية أو سيئا للغاية لا يمكنني فعل شيء حياله.

واختتم فان دايك تصريحاته بأنه يتوقع مباراة جيدة بين الفريقين ليفربول والسيتي.