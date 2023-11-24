مدرب جامبيا يتوقع تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - توقع البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، تأهل مصر لكأس العالم 2026 مشيرا إلى أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات تليفزيونية :فوز مصر على جيبوتي الكبير نتيجة طبيعية، ومنتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي.

وأضاف: هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية لمنتخب مصر للاستمرار على القمة وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية.

وأشاد البلجيكي توم سينتفيت، بـ وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد ما حققه فى بطولة كأس العالم 2022 التى أقيمت فى قطر.

وأشار إلى أن أفضل مدرب للعام سيفوز به المغربي وليد الركراكي نظرا لما حققه مع المغرب بالوصول إلى المركز الرابع فى مونديال العالم، رغم وجود قائمة مختصرة تضم مدربان للأندية وثلاثة مدربين للمنتخبات.