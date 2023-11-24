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لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية . 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد و الأهلى مع الاتحاد السكندرى و الواى مع أصحاب الجياد . 

 

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزهور و 6 أكتوبر مع المقاولون وسبورتنج مع الزمالك والطيران مع هليوبوليس. 

 

أقيمت على مدار الإثنين الماضى،مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

 

شهدت الجولة السادسة، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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