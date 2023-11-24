شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نصف نهائى بطولة نادي هونج كونج للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان الثلاثي المصري، أمينة عرفي، محمد الشربيني، وعلي أبو العنين، قد تأهلوا إلى منافسات هذا الدور من أصل 11 مصرياً شاركوا في بداية البطولة.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

أمينة عرفي والإنجليزية جورجينا كيندي

محمد الشربيني والماليزي إين يو إنج

علي أبو العنين والاسباني إيكار بجاريس

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية.