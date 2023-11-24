الامارات | ميسي يتسبب أزمة لنجم البرازيل.. الهتافات العنصرية تلاحق رودريغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مهاجم ريال مدريد، رودريغو جويس، في الأيام الأخيرة لإهانات عنصرية على الشبكات الإجتماعية عقب الاشتباك مع ليونيل ميسي خلال المباراة بين البرازيل والأرجنتين التي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب ماراكانا.

واتهم عشرات المستخدمين جويس بوصف اللاعبين الأرجنتينيين بـ"الجبناء" للرحيل من الملعب عقب الأحداث التي وقعت في منصة الملعب بين جماهير المنتخبين.

وقال المهاجم في أحدث منشور في 11 من نوفمبر الماضي: "العنصريون هم دائماً في الخدمة".

وأضاف: "إذا لم نفعل ما يريدون، إذا لم نتصرف كما يعتقدون أنه ينبغي علينا، إذا ارتدينا شيئاً يزعجهم، إذا لم نخفض رؤسنا عندما يتعرضون للهجوم، إذا شغلنا المساحات التي يعتقدون أنها لهم وحدهم، العنصريون يتحركون بسلوكهم الإجرامي".

ومن بين عشرات التعليقات، يوجد بعضها تحمل طابعاً عنصرياً.

وبدأت المباراة بين البرازيل والأرجنتين في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، بتأخر بنحو نصف ساعة إزاء الشجار بين جماهير المنتخبين، ما أجبر على تدخل الشرطة.

وعاد لاعبو منتخب "الألبسيليستي" إلى ملعب ماراكانا بعد 17 دقيقة عندما عادت الأمور تحت السيطرة.

وكشفت إذاعة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية أن اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 أمسك بلاعب سانتوس السابق، وقال له إنهم "أبطال العالم" و"أغلق فمك".

وفاز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف في أول خسارة في عقر دار البرازيل في إطار التصفيات المؤهلة للمونديال.