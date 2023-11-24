شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يدرس توظيف حمزة المثلوثى فى الدفاع أمام أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للزمالك توظيف التونسى حمزة المثلوثى في مركز قلب الدفاع أمام أبو سليم الليبى لتعويض غيابات الخط الخلفى التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب الإصابات وعلى رأسها محمود علاء وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى غياب مصطفى الزنارى بسبب الإيقاف.

ويعول معتمد جمال على خبرات حمزة المثلوثى في خط الدفاع خاصة أن الأخير شغل هذا المركز مؤخراً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض وقدم فيه مستوى جيد،ولكن المدرب سيحسم مصير المدافع الثانى المقرر أن يشارك بجوار محمد عبد الغنى في المران الأخير قبل مباراة أبو سليم الليبى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكرأن فريق أبو سليم وصل إلى مصر الأحد الماضى لاقامة معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع للتعود على الأجواء