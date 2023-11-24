شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس إقامة معسكر منفصل لمزدوجي الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، إقامة معسكر منفصل لمزدوجي الجنسية من اللاعبين المحترفين في الفترة المقبلة لاختيار أفضل المواهب التي تحمل الجنسية المصرية وتنشط في الدوريات الخارجية سواء كانت أوروبية أو عربية.

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

ووصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض للقاهرة أمس الخميس قادما من تونس بعد المشاركة ببطولة شمال أفريقيا، والتي حقق خلالها شباب الفراعنة انتصار وتعادلين وهزيمة وحيدة وحصد فيها 5 نقاط.