شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يحتوى غضب بدلاء الاتحاد السكندرى ويعدهم بفرصة بعد عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعبين البدلاء بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات القادمة، عقب استئناف مسابقة الدوري، بعد انتهاء فترة توقف المسابقة لظروف الأجندة الدولية ومشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرغب طارق العشري في احتواء غضب اللاعبين البدلاء، والبعيدين عن المشاركة الأساسية ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات القادمة، شريطة أن يجتهدوا في التدريبات، ويقدموا كل ما لديهم من أجل إقناع الجهاز الفني بأحقيتهم في الحصول على الفرصة.

على جانب آخر، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للاتحاد كان يحاول استغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعب، ولكن استجابة اللاعب للعلاج لم تمكنه من العودة سريعا للملاعب، وأثبتت حاجته لبعض الوقت وصعوبة لحاقه بمباراة فريقه ضد زد نهاية نوفمبر الجاري.