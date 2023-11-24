شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف مازيمبى فى الجولة الأولى بمجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، نظيره مازيمبى الكونغولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي، في السادسة مساءً، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد أول ثلاث نقاط في صراع الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة، في الوقت الذى سيسعى الفريق الكونغولى لهز شباك بيراميدز أو الخروج بنقطة التعادل على أمل التعويض في مباراة العودة بالكونغو.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد حكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، حيث يدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع، ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وحرص البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، على تحذير لاعبى فريقه من خطورة الفريق الكونغولى، خاصة وإن مازيمبى يمتلك لاعبين أصحاب سرعات عالية وقد يمثل خطورة على خط الدفاع وخاصة في الهجمات المرتدة، كما شدد باتشيكو على ضرورة استغلال كافة الفرص التي ستتاح أمام مرمى مازيمبى، وعدم إهدار الفرص مثلما حدث مؤخرًا في مواجهة الزمالك بنصف نهائي بطولة كأس مصر، وقام المدير الفني لبيراميدز بتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبى حتى يتمكن من تحديد الخطة التي سيتبعها طوال شوطى المباراة، والعناصر التي سيدفع بها لاستغلال الثغرات وإيقاف عوامل الخطورة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.