الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بعد غدا الأحد على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك خوض المران الختامي على ملعب النادي وبعدها يتوجه مباشرة إلى مدينة الإسكندرية والاستمرار هناك حتى موعد مواجهة أبو سليم الليبي.

وسوف يخوض الزمالك مرانه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة، ويضع خلاله المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة.