دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز ومازيمبي في السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل يدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

بينما يتولى بشير ولد العرب من دولة الصومال، مراقبة اللقاء على أن يراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.