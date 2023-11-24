شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلى أمام ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بين الثنائى محمود كهربا والفرنسى انتونى موديست مهاجما الفريق لاختيار أحدهم للظهور في التشكيل الاساسى لمباراة ميدياما بطل غانا في افتتاح دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها مساء غداً السبت على ستاد السلام.

وغاب كهربا عن المشاركة في مباريات الاهلى الأخيرة بالدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف فيما شارك موديست وسجل هدفاً. ويعاني الأهلي من أزمة فى خط الهجوم بسبب إهدار العديد من الفرص أمام مرمى الخصم، بخلاف عدم تقديم الثنائي موديست وصلاح محسن المستوى المأمول منهما منذ الانضمام للأهلي مطلع الموسم الحالي.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.