شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر كولر والاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدياما الغانى فى الثانية من ظهر اليوم الجمعة، بمقر الأهلى بالجزيرة بحضور مندوبين عن الفريقين وطاقم التحكيم وستتم خلاله مناقشة عدة أمور خاصة بمباراة الليلة.

ويلتقى الأهلى فى التاسعة من مساء غد السبت، مع نظيره فريق ميدياما الغانى فى الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، على استاد السلام فى حضور 15 ألف مشجع.

فيما يُعقد فى الثالثة من عصر اليوم الجمعة، باستاد السلام المؤتمر الصحفى الخاص بالأهلى للحديث عن مباراة الغد ويحضره السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ومحمد الشناوى قائد الفريق للتحدث لوسائل الإعلام عن المباراة.

ويستهل الأهلى حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بمواجهة بطل غانا ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويُدير مباراة الليلة الحكم المالى بوبو تراورى كحكم ساحة، ويعاونه كل من موديبو ساماكي مساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو مساعد ثاني، فيما يكون سورى إبراهيما كيتا الحكم الرابع للمباراة.