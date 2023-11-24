ردًا على "الخليج 365".. مدرب مازيمبي: تفوقنا على بيراميدز والزمالك لا يعطينا الأفضلية في المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مباراة نارية تجمع بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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تحدث لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، عن طموحات الفريق الكونغولي في المؤتمر الخاص قبل مباراة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وعلق المدرب على سؤال محرر "الخليج 365"، هل مازيمبي يدخل لقاء بيراميدز متسلحًا بتفوقه على الأندية المصرية، خصوصًا أنه أطاح بالفريق السماوي في بطولة الكونفيدرالية في الموسم قبل الماضي؟

دائمًا أقول للاعبي فريقي أن كل لاعب منهم مهم بالنسبة للفريق، وكل فرد يكمل الآخر داخل الفريق، وتفوقنا على بيراميدز منذ عامين في الكونفدرالية لا يعني أننا المرشحون للفوز في المباراة ، خصوصًا أن بيراميدز اختلف حاليًا عن العامين الماضيين، الدليل على ذلك امتلاكهم حاليًا لاعبًا بقدرات كبيرة مثل ماييلي.

أكد لامين نداي في تصريحاتهالصحفية خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيراميدز، أننا علينا التركيز لتخطي دور المجموعات لتحقيق لقب الأميرة السمراء، ولم نأتِ إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز".

ويحل مازيمبي الكونغولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي في ضربة بداية دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا:

تبدأ مباراة بيرامديز ومازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8 مساءً بتوقيت الإمارات.