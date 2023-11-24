شكري الخطوي: الروح نقطة قوة أبو سليم في مواجهة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبوسليم الليبي على المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الخطوي في تصريحات تليفزيونية "نتواجد منذ أسبوع كامل في القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، وفريقه لديه طموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أنه موجود على الساحة بقوة منذ 4 سنوات".

وأضاف: "هناك روح بين لاعبي ابو سليم ولدينا إصرار كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، وقدمنا نتائج جيدة في البطولة، وهناك دعم كبير للفريق الليبي من جانب أعضاء مجلس الإدارة".

وأكمل: "أنا موجود مع أبوسليم الليبي منذ الموسم الماضي، وروح المجموعة وحب الانتصار وراء تحقيق الفريق لنتائج إيجابية سواء في الدوري الليبي أو الكونفدرالية".

وواصل: "لم أكن أتوقع الفوز على الأولمبي الباجي والصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية، لعبنا ضد منافسين أقوياء وقدمنا مستويات جيدة رغم أننا لم نلعب في أرضنا مطلقا، ونطمح في تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

مدرب أبوسليم: الزمالك لن يتأثر بغياب فتوح

وتابع: "حرصت على متابعة الزمالك أمام بيراميدز، وشاهدت الامكانيات الفنية العالية من لاعبي الفريق الابيض المميزين على رأسهم المثلوثي والجزيري، وايضا هناك لاعبين مميزين في أبوسليم، وستكون المباراة فرصة لهم لإثبات جدارتهم في اللقاء".

وأشار إلى أن الفرق الكبرى لا تتوقف على أي لاعب، وطموح المجموعة دائمًا هو العامل الذي يحسم المباريات، والزمالك لن يتأثر بغياب أحمد فتوح أو باقي العناصر الآخرى ويمتلك لاعبين مميزين آخرين.

وأضاف:"أتوقع وجود أعداد قليلة من الجمهور الليبي لدعم فريق أبو سليم، وليس لدينا شعبية كبيرة في ليبيا لأننا فريق حديث العهد".

وأتم: "محمد كريستو لاعب كبير وسريع ولم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي حتى الآن، يجب أن يشارك 4 مباريات بصفة مستمرة لإثبات قدراته، وهو من أحسن اللاعبين الشباب في تونس، وكان يشارك بصفة دائمة مع النجم الساحلي، وأنصح بضرورة منحه الفرصة بشكل مستمر، لكي يقدم المستوى المميز مثل علي معلول".