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بنزيما وحمدالله يقود تشكيل إتحاد جدة المتوقع لمباراة الأتفاق بدوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي إتحاد جدة بنظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة على استاد عبدالله الدبل وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل إتحاد جدة المتوقع

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي 
خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، مهند الشنقيطي 
خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، كورنادو، عبد الرحمن العبود 
خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

يحتل إتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة ، فيما يأتي الأتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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