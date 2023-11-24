شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منافسات الأندية المصرية فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح نادى بيراميدز، اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات، سواء فى دورى أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، ومازيمبى الكونغولى، ونواذيبو الموريتانى.

ويلتقى بيراميدز مع مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الدفاع الجوى".

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة بيتر كاماكو، ويعاونه كل من جيلبيرت شيريو "الحكم المساعد الأول"، وستيفن ييمبى "الحكم المساعد الثانى"، وبروك فيليب "الحكم الرابع".

ويراقب المباراة الصومالى بشير ولد العرب، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوى.

موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية

يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقى والهلال الليبى واتحاد العاصمة الجزائرى.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

يستضيف الأهلى فريق ميدياما الغانى فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وذلك غداً السبت فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم التى أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.