شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبى الفريق أو أفراد الجهاز الفنى بشأن مباراة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.

ويناقش كولر مع معاونيه مقاطع الفيديو لبطل غانا، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه اليوم لحثهم على تحقيق الانتصار في انطلاقة الأهلى بدور المجموعات لضمان مواصلة المشوار والحفاظ على اللقب القارى، ويعلن المدرب السويسري قائمة لاعبيه عقب المران الأخير لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى على تولى بوبو تراورى مسئولية تحكيم مباراة الأهلى وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.