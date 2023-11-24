شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى لذوى الإعاقة يُكرّم أساطير الرياضات البارالمبية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الاتحاد العربى لرياضة ذوى الإعاقة، برئاسة إيهاب حسنين، الأبطال الرياضيين العرب الذين حققوا إنجازات بارالمبية، وحصل على الجوائز المالية 16 لاعبًا ولاعبة يمثلون 7 دول عربية، وكان نصيب مصر 8 لاعبين تم تكريمهم بنادى القاهرة الرياضى بحضور عبد الرحمن يوسف رئيس النادى، والذى قرر منح الأبطال المكرمين العضوية الشرفية.

شهدت الاحتفالية تكريم 8 رياضيين بارالمبيين مصريين هم غريب خاطر عيد (الفائز بذهبية 1500 متر عام 1980)، عادل حافظ (سباحة عام 1972) وأحمد محمد (ألعاب القوى 1984) وفريق كرة الهدف للمكفوفين الذي شارك في أولمبياد 84 الذي يضم كل من الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين وحسين محمد أحمد ومحمد عبده شريف وأحمد محمود أبوزيد وخالد أحمد حسان أول معاق فى التاريخ يعبر بحر المانش.



الاتحاد العربى لذوى الإعاقة يكرم أساطير الرياضات البارالمبية

من جانبه قال إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة إن قائمة المُكرّمين على مستوى الوطن العربي شملت من الكويت عادلة حمد الرومى (ألعاب القوى 1984)، وشافى مروح شاهر (ألعاب القوى 1984)، وحياة براك الصبيح (الرماية 1984)، ومن السودان محمد بشير أبو قصيصة (ألعاب القوى)، فضلا عن الحاصلين على ميدالية ذهبية عالمية مصاحبة لرقم قياسى عام 2023، وهم: عبد الكريم محمد خطاب من الأردن (رفع الأثقال)، وياسين قنيشى من تونس (ألعاب القوى)، وأيوب السادنى من المغرب (ألعاب القوى)، وصافية جلال من الجزائر (ألعاب القوى).