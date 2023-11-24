شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبى.. السعيد وتوريه وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مواجهة قوية أمام مازيمبى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بمشاركته الأولى تاريخيًا بالبطولة القارية.

وتنافس كتيبة البرتغالى جايمبى باتشيكو فى المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، رفقة كل من صن داونز الجنوب أفريقى، مازيمبى الكونغولى ونواذيبو الموريتانى.