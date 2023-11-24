شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك فتوح مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير نادى الزمالك موقف معتمد جمال القائم بمهام المدير الفنى لفريق الكرة من ثلاثى القلعة البيضاء الموقوف بقرار تربوى، وعلى رأسهم أحمد فتوح خاصة أنه أحد العناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، وبالتالى ما ينطبق عليه سيسرى على زميليه محمد صبحى حارس المرمى ومصطفى الزنارى المدافع.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء قرار معتمد جمال مع الثلاثى بعدما ألقت الإدارة الكرة فى ملعبه ومنحته حق تحديد مصيرهم من المشاركة فى المباريات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف المقررة عليهم فى 5 نوفمبر الجارى لمدة شهر واحد، واستمرار عرضهم للبيع في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبات معتمد جمال فى تحدٍ صعب سيظهر مدى قوة شخصيته، بلقاء الاتحاد السكندرى المقرر له يوم 7 ديسمير المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من دورى nile، خاصة أن ذلك الوقت سيكون انتهت فيه مدة إيقاف ثلاثى القلعة البيضاء.

ويشهد لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، اختبارا قويا لـ معتمد جمال، خاصة أنه سيكون في حيرة من أمره، وأمام خيارين لا ثالث لهما، الأول منهما استمرار إرساء القواعد والمبادئ وتجميد الثلاثى حتى لا يضع نفسه في مرمى نيران الجماهير، والثانى هو الاعتماد عليهم لحاجته لكل عنصر في ظل ضغط المباريات.

في سياق متصل تبدو فرص انتقال أحمد فتوح لأحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضئيلة للغاية وهو ما يفرضه تواجد اللاعب بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للمنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وتكمن صعوبة تقديم عرض خليجى لـ ظهير الزمالك في يناير، لأنه من السهل الحصول على توقيع اللاعب بالمجان في هذه الفترة دون تحمل أي أعباء مالية ومن غير الرجوع لإدارة نادى الزمالك خاصة أن اللاعب في فترة السماح التي يمكنه فيها التوقيع لأى نادى ولكن بشرط الانضمام له نهاية الموسم.

وإذا كان هناك نادى خليجى يهتم باللاعب فما الذى يجبره على دفع مبلغ كبير من الممكن أن يتخطى مليون دولار،في حين أنه بالإمكان الحصول عليه بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024 أى بعد أربعة شهور فقط من عودة اللاعب من غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.