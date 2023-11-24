غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

تضرب الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة أبو سليم الليبي في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي مساء بعد غدا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم في تمام السادسة مساءًا في مستهل مشوار الفريق الأبيض بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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غيابات الزمالك أمام أبو سليم

سيفقد فريق الزمالك خدمات 8 نجوم أمام أبو سليم في الكونفدرالية سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف.

يغيب عن فريق الزمالك أمام أبو سليم كل من: الثلاثي المتمرد، أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب عقوبة الإيقاف لمدة شهر لمغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.

كما سيفقد الزمالك خدمات: محمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية والتي تضم معه: أبو سليم الليبي، وساجرادا اسبيرانسا، وسوار الغيني.