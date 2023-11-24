والد رودريجو يهاجم ميسي بعد أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

هاجم والد رودريجو جويس، لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد لقاء المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل مشادة بين الثنائي رودريجو وميسي، قبل بداية اللقاء، والذي انتهى بفوز راقصي التانجو بنتيجة هدف نظيف.

وكان ميسي قد طلب من لاعبي الأرجنتين الانسحاب من لقاء البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب اشتباكات بين الشرطة البرازيلية والجماهير في المدرجات.

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ونشر إريك جويس والد رودريجو، صورة ميسي ورودريجو، على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق: “القديس الصغير الذي لا يسبب مشاكل لأحد .. هل هناك أي شخص متفاجئ؟”.

وكان رودريجو نجم البرازيل قد تعرض لهجوم عنصري كبير عقب المباراة على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما دفعه لإصدار بيان للرد عليها.