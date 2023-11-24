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توريس يكشف سر غضب تشافي من لاعبي برشلونة

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تشافي هيرنانديز - برشلونة الإسباني

تشافي هيرنانديز - الإسباني

كشف فيران توريس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، سر غضب تشافي هيرنانديز المدير الفنى من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق برشلونة، لملاقاة نظيره رايو فاليكانو مساء غدا السبت، في الجولة الرابعة عشر من لكرة القدم.

وقال توريس خلال تصريحات لأحد البرامج عبر تطبيق “يوتيوب”: “السبب الرئيسي وراء غضب تشافي المدير الفنى من لاعبي برشلونة، لأنهم لا يقدمون أفضل ما لديهم هذا الموسم”.

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وأشار إلى أن تشافي مستاء من تراجع نتائج الفريق نسبيًا عما كان عليه الموسم الماضي.

وواصل: “تشافي يشعرنا بالطمأنينة، ويمكننا التعويض على الرغم من البداية السيئة التي لا ترضي الجمهور”.

واختتم: “تشافي مدرب مثالي لبرشلونة. يغير النظام تدريجيًا، لأن كرة القدم تتطور باستمرار”.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، من خوض 13 مباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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