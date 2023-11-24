النصر السعودي يستعيد الصخرة قبل مواجهة الهلال

تلقى نادي النصر السعودي بشرى سارة خلال الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال في دوري روشن.

ويواجه فريق النصر بقيادة لويس كاسترو أمام نظيره الهلال يوم الأثنين المقبل في الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” الرياضية” السعودية بأن اللاعب الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر اقترب بشدة من العودة للمشاركة في المران للجماعي مع زملاؤه داخل أسوار العالمي وذلك قبل مواجه الهلال.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التهاب جرح القدم، الذي عانى منه لابورت، بدأ في طريقه للتعافي والالتئام، لتزداد فرص لحاقه بمواجهة الهلال القادمة في بطولة الدوري السعودي.

ويحتل النصر المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري السعودي ، برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.