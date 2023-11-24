موقف ثنائي آرسنال المصاب من مواجهة برينتفورد

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال الإنجليزي عن حالة الثلاثي مارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس وبن وايت من المواجهة المرتقبة أمام نادي برينتفورد.

ويلتقي فريق آرسنال أمام نظيره برينتفورد غدًا السبت في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية ” جيسوس متاح لقد لعب 96/97 دقيقة في مباراة تنافسية حقًا (مباراة البرازيل والأرجنتين) كان لديه رحلة طويلة”.

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وأضاف” يجب أن أرى حالة كل لاعب حتى أتخذ القرار الأخير في التشكيلة الأساسية”.

وعن أوديجارد،أجاب أرتيتا” سيكون هناك جلسة تدريبية أخرى اليوم لكنه يتقدم بشكل جيد، نأمل أن يكون متاحًا”.

وعن إمكانية إصابته بارتجاج في المخ،أوضح” : “نعم، لم نكن نعرف عدد الأيام، يعتمد ذلك على أشياء معينة، في النهاية تأخر أكثر مما أردنا، لكن علينا حماية اللاعب”.