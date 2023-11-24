مدرب أبو سليم يتحدث عن مواجهة الزمالك وغياب فتوح

تحدث شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي عن مواجهة نظيره الزمالك في كأس الكونفدرالية، وغياب أحمد فتوح الظهير الأيسر.

وسيلاقي فريق أبو سليم نظيره الزمالك بعد غدا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية.

وقال الخطوي خلال تصريحات لقناة “إي تي سي”: “خضنا كل مبارياتنا خارج ملعبنا في الكونفدرالية ولكننا استطعنا التأهل لدور المجموعات”.

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وأضاف: “الزمالك فريق كبير ويملك خبرات كبيرة في إفريقيا، ومواجهته ستكون صعبة، خاصة في ظل الدعم جماهيري العريق في المباراة”.

وأشار إلى أن الزمالك لن يتأثر بغياب الثلاثي الموقوف من قبل مجلس إدارة النادي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لأنه فريق كبير”.

واختتم مدرب أبو سليم: “لا أتوقع الدعم الجماهيري الكبير لنا أبو سليم لنا لأننا لسنا صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة، فنحن ننافس في الدوري الليبي منذ أربع سنوات فقط”.