نجم الزمالك السابق عن أداء كولر مع الأهلي: البداية غير موفقة هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، سبب تراجع مستوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منذ بداية الموسم الحالي.

وقال أحمد جعفر في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "البداية غير موققة للسويسري مارسيل كولر هذا الموسم مع فريق الأهلي بعدما حقق كل شيء تقريبا في الموسم الماضي".

واضاف: "بالطبع كولر مدرب كبير وأحدث تغييرات كثيرة على مستوى الفريق منذ توليه قيادة الأهلي، وربما وصلت له عروض لتدريب فرق أخرى وهو ما أثر على مستواه".

وعلى صعيد الزمالك علق أحمد جعفر، على أزمة ثلاثي الفريق الموقوف، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قائلا: " قرار الزمالك ضد الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري صحيح 100%".

وأضاف: "الزمالك لا يقف على لاعب، ولم يتم إغلاق النادي بعد رحيل إمام عاشور إلى الأهلي على سبيل المثال، وقرار الإبقاء على فتوح مشروط باعتذاره لكافة أعضاء الفريق، وأتمنى من مجلس إدارة النادي بيعه والاستفادة منه ماديا".