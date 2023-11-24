"علينا التزامات".. الأهلي يتواصل مع "كاف" مجددا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال الساعات الماضية مجددا للحصول على المكافأت المستحقة له.

وعلم موقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي تواصل مع "كاف" من أجل إرسال مبلغ مليون و950 ألف دولار قيمة مكافأت بطولتي السوبر والدوري الأفريقي.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي جدد طلبه للاتحاد الأفريقي، خاصة وأنه تلقى وعدا بالحصول على مكافأة بطولة السوبر الأفريقي، وفي المقابل لم يتم تحديد موعد لإرسال قيمة مكافأة دوري السوبر الأفريقي حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي لديه التزامات مالية، سواء على فريق الكرة أو الألعاب الآخرى لذلك طالب بسرعة الحصول على المستحقات في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحق له الحصول علي 250 ألف دولار مكافأة المركز الثاني لبطولة السوبر الأفريقي التي خسرها أمام إتحاد العاصمة.

وفي المقابل يستحق للنادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون و700 ألف دولار بعد ان ودع بطولة الدوري الأفريقي في نصف النهائي أمام صن داونز.