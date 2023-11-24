مؤتمرا صحفيا لمدرب الزمالك للحديث عن مباراة أبو سليم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت المؤتمر الصحفي الخاص لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد برج العرب، قبل مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء بعد غدا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي المقابل يعقد شكري الخطوي المدير الفني لأبو سليم الليبي مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن يخوض فريق أبو سليم مرانه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

كما يعقد في الثالثة عصر غداً السبت الاجتماع الفني للمباراة من أجل الاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري للأبيض ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الليبي، وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محرز المالكي.