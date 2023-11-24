شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن الفوز الأول أمام مازيمبى فى الصدام الثالث الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، نظيره مازيمبى الكونغولى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد أول ثلاث نقاط في صراع الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة، في الوقت الذى سيسعى الفريق الكونغولى لهز شباك بيراميدز أو الخروج بنقطة التعادل على أمل التعويض في مباراة العودة بالكونغو.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام الثالث بين بيراميدز ومازيمبى حيث التقى الفريقان في ربع نهائي الكونفدرالية نسخة عام 2022، وانتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالتعادل السلبي، قبل أن ينتصر مازيمبي إيابا بثنائية دون رد.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد حكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، حيث يدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع، ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.