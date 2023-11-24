شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد برج العرب، قبل مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لشكري الخطوي المدير الفني لبطل ليبيا في الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن يخوض فريق أبو سليم مرانه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء الغد على ملعب فندق إقامة الفريق وسيتم السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعقد في الثالثة عصر غداً السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري للأبيض ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الليبي، وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة بقيادة محرز المالكي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.