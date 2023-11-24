شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صيام يحصد الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد خالد وائل صيام ، لاعب نادي الصيد المصري المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سبع سنوات والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضى.

وقدم آدم الذي مثل نادي النادي بالبطولة، أداءً متميزا، ليتمكن من التتويج بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في ثالث مشاركة رسمية محلية له حيث حصل علي علي الذهبية في كأس مصر مرتين سابقتين

ويتكون الجهاز الفنى والادارى ، من الكابتن عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، الدكتور مؤمن حسين المدرب العام ، مدربين كابتن عبد الله مخيمر وكابتن يوسف المحمدى وكابتن مصطفى ماجد ، مدير ادارى كابتن ايمن سعيد ، ادارى كابتن عصام عبد الهادى