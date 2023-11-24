شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى على رأس 5 غيابات فى صفوف بيراميدز أمام مازيمبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، نظيره مازيمبى الكونغولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي، في السادسة مساءً، في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد أول ثلاث نقاط في صراع الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة، في الوقت الذى سيسعى الفريق الكونغولى لهز شباك بيراميدز أو الخروج بنقطة التعادل على أمل التعويض في مباراة العودة بالكونغو.

ويغيب عن بيراميدز الليلة أمام مازيمبى كل من مصطفى فتحي ووليد الكرتي وإبراهيم عادل للإصابة وعلي جبر وإسلام عيسى لعدم الجاهزية.

وحرص البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، على تحذير لاعبى فريقه من خطورة الفريق الكونغولى، خاصة وإن مازيمبى يمتلك لاعبين أصحاب سرعات عالية وقد يمثل خطورة على خط الدفاع وخاصة في الهجمات المرتدة، كما شدد باتشيكو على ضرورة استغلال كافة الفرص التي ستتاح أمام مرمى مازيمبى، وعدم إهدار الفرص مثلما حدث مؤخرًا في مواجهة الزمالك بنصف نهائي بطولة كأس مصر، وقام المدير الفني لبيراميدز بتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبى حتى يتمكن من تحديد الخطة التي سيتبعها طوال شوطى المباراة، والعناصر التي سيدفع بها لاستغلال الثغرات وإيقاف عوامل الخطورة.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى كل من :

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

- الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

- الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

- الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي