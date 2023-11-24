موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري الأبطال.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى التاسعة مساء غد السبت، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

ويلعب الأهلي مع ميديما الغاني، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (رامي ربيعة) وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية (أحمد كوكا) وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.