موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، في الثانية والنصف عصر غد السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 28 نقطة، فيما يحل ليفربول ثانيًا برصيد 27 نقطة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يخوض بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان أكي - روبين دياز - جفارديول - كاي ووكر.

خط الوسط: فيل فودين - كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيرمي دوكو - إيرلنج هالاند - جوليان ألفاريز.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتيسون - فيرجل فان دايك - إبرايهما كوناتي - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - دراوين نونيز - محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، وذلك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة بين سبورتس 1 اتش دي بتعليق المخضرم عصام الشوالي.