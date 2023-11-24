الشرطة الفرنسية تُلقي القبض على نجم الجزائر بسبب دعمه لفلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - قامت الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض على يوسف عطال نجم منتخب الجزائر وظهير فريق نيس الفرنسي فور عودته من مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووفقاً لشبكة “راديو مونت كارلو” يواجه عطال إتهاماً بالتحريض على العنف والكراهية وذلك بعد إعلانه دعمه للقضية الفلسطينية إثر الهجمات التي تعرض لها قطاع غزة طوال الشهر الماضي.

وكان يوسف عطال قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل “انستجرام” يحتوي على دعاء لشيخ فلسطيني يردد فيه دعاء ضد اليهود، كما ظهر وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني الشهير رفقة المنتخب الجزائري.

وإشتعلت الأزمة بعدما طالبت الجالية اليهودية في مدينة نيس بطرد اللاعب لتقرر إدارة النادي إيقاف يوسف عطال لأجل غير مسمى بعدما طالبته بالإعتذار وحذف مقطع الفيديو الداعم للقضية الفلسطينية.

وكان يوسف عطال المتألق بشكل لافت مع فريقه نيس أحد المرشحين خلال الفترة الماضية للإنتقال لصفوف برشلونة الإسباني كما كان هدفاً لباريس سان جيرمان الفرنسي في وقت من الأوقات.