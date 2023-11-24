المهاجم السوبر.. القطعة الناقصة في بُنيان الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - مازال ملف المهاجم السوبر بمثابة القطعة الناقصة في بنيان الأهلي على مدار المواسم الأخيرة.. وأصبح التعاقد مع رأس حربة جديد بمثابة ملف مكرر يبحث عنه الأهلي في كل فترة انتقالات للاعبين وتنادي به الجماهير في ظل عدم الاقتناع التام بوجود مهاجم قناص يستطيع ترجمة الفرص وتحويلها لأهداف.

ومع كل صفقة يتوسم الجمهور الأهلاوي حسم هذا الملف إلا أن الأمور تتغير مع تراجع مستوى اللاعبين الجدد أو عدم حصولهم على الفرصة الكافية وهو ما يجعل الإدارة تتجه مرة أخرى إلى سوق الانتقالات لجلب مهاجم جديد.

الفترة الماضية شهدت الحديث مجدداً عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد رغم انضمام الفرنسي أنطوني موديست في بداية الموسم الحالي إلا أن ظاهرة إهدار الفرص السهلة مازالت مستمرة ما دفع الأهلي للتفكير في ضم مهاجم جديد خلال شهر يناير المقبل.

وتصدر اسم أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي المشهد داخل القلعة الحمراء إلا أن المغالاة المنتظرة من جانب الفريق البترولي تجعل إدارة الأهلي مترددة بشأن إرسال عرض رسمي بجانب عدم وجود بدائل مميزة في الدوري لتدعيم الهجوم الأحمر.

12 مهاجم في 5 مواسم

اللافت للنظر أن الأهلي خلال آخر 5 مواسم فقط قاد هجومه 12 رأس حربة بخلاف تصعيد 4 ناشئين في هذا المركز ولكنهم لم يقنعوا الادارة والجماهير ، وما زال البحث مستمراً عن مهاجم يلبي الطموحات .

واعتمد الأهلي خلال المواسم الخمس الأخيرة على مروان محسن وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين والمغربي وليد أزارو والسنغالي أليو بادجي والكونغولي والتر بواليا والفرنسي موديست.

وتم تصعيد الخماسي علي عمرو وأحمد سيد غريب ومحمد ياسر ومحمد زعلوك ومصطفى فوزي ولكن تجاربهم لم تكتمل سوى زعلوك المقيد بفريق الشباب وتم تصعيده للفريق الأول.

على صعيد آخر ، يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني التي ستقام غداً السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لخوض المباراة عقب المران الأخير ، وتخلو القائمة من التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.