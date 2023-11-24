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اليوم..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما الغانى

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ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في أفتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وكان الأهلي تُوج بلقب الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره ميدياما الغاني مساء غدا السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة ‏دور المجموعات ‏لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءًا ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل للمواجهات الأفريقية .


 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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