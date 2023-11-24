اليوم..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما الغانى

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في أفتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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وكان الأهلي تُوج بلقب الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره ميدياما الغاني مساء غدا السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءًا ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل للمواجهات الأفريقية .