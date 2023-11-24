ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت: مشاهدة مباراة اتحاد جدة والاتفاق في الدوري السعودي.. yalla shoot

يلا شوت: مشاهدة مباراة اتحاد جدة والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي.. yalla shoot، يبحث عشاق الكرة العربية والعالمية، عن موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، المرتقبة والنارية، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

ويسعى العميد إلى مواصلة التقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية والحفاظ على لقبه، رغم المنافسة الشرسة على مراكز المقدمة، ويزيد التقارب الشديد في النقاط بين الفريقين من قوة المباراة وإثارتها، فضلًا عن عاملي التاريخ والجماهيري.

توقع الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق التي ستقام ضمن الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:" نسبة فوز الاتحاد مليار % ، 2-0 أو 3-1، بنزيما ، رومارينهو أو كورناردو".

ويحلّ الاتحاد ضيفًا على الاتفاق بملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي 2024.

ستكون هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدرب مارسيلو غاياردو بعد تعيينه مدربًا لنمور جدة خلفًا لنونو سانتو، وتنتظر الأرجنتيني بلا شك مهمة صعبة أمام كتيبة المدرب ستيفن جيرارد.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة اتحاد جدة والاتفاق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويحتل الاتحاد قبل هذه المباراة المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق 11 نقطة أقل عن المتصدر الهلال، في حين يأتي الاتفاق بالمركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق الجولة 14

تقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق يوم الجمعة 24-11-2023، في الأوقات التالية: