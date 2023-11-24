بعد دعمه لـ فلسطين.. القبض على نجم الجزائر في فرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية في الساعات الماضية القبض على الدولي الجزائري يوسف عطال نجم فريق نيس ومنتخب الجزائر بعد دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية.

وبحسب ما ذكره موقع “nicematin” الفرنسي، فإن يوسف عطال تم احتجازه في إحدى مراكز الشرطة في مدينة نيس مساء الخميس، نتيجة منشوراته التي تدعم غزة على وسائل التواصل الاجتماعي،

وقاد هذا التضامن في وقت سابق من جانب يوسف عطال إلى إيقافه عن المشاركة مع فريقه لمدة 7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي، اعتبارًا من 31 أكتوبر الماضي.

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وأعلن المدعي العام في نيس فتح تحقيق أولي ضد عطال بتهمة “الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف”

وكان نيس قد أعلن في بيان رسمي إيقاف اللاعب الجزائري بعد دعمه لـ فلسطين ورفضه لكل أشكال الهجوم الوحشي التي يتعرض الشعب الفلسطيني من طرف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر المنصرم.