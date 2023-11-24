محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على أعتاب رقم تاريخي في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، مساء غدا السبت.

وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 149 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بواقع 147 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأشار موقع ليفربول إلى أن الفرعون المصري سيعادل رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، في حال وصل للهدف رقم 150، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح أن يسجل ضد مانشستى سيتي 11 هدفا في 18 مباراة خاضها أمامهم في كل المسابقات.