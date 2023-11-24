بنزيما يقود تشكيل الاتحاد لمباراة الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة تشكيل فريقه لمباراة الاتفاق في الدوري السعودي.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الاتحاد لمباراة الاتفاق والتي ستنطلق بعد قليل.

وستقام مباراة الاتفاق والاتحاد، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتعد مباراة الاتفاق الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي تولى قيادة الاتحاد بعقد لمدة موسم ونصف، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: سويلم المنهالي، حسن كادش، لويز فيليبي.

الوسط: أحمد بامسعود، فيصل الغامدي، فابينهو، مهند الشنقيطي، إيجور كورنادو.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

وتضم قائمة البدلاء كل من:

عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، مروان الصحفي، أسامة المرمش، عبد الرحمن العبود، طلال حاجي، هارون كمارا، صالح العمري”.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الاتفاق في المركز السابع، برصيد 22 نقطة.