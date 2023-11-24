صفقة انتقال قناص الدوري المصري إلى الاهلي مهددة بالفشل

تحوم الشكوك حول إمكانية النادي الاهلي تدعيم صفوفه بصفقة قوية من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط في الفترة الأخيرة اسم اللاعب أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتطمح إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب إلى حسم صفقة التوقيع مع أحمد أوفا في يناير القادم لتعزيز صفوفه بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

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ويواجه مسئولو المارد الأحمر أزمة كبرى حول اتمام الصفقة لصالح بطل أفريقيا تتمثل في المستحقات المتأخرة التي يطالب بها نظرائهم في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

ويطالب إنبي بالحصول على نسبة من صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري فضلًا عن نسبة المشاركة مع المارد الأحمر بالإضافة إلى البطولات التي توج بها اللاعب وانضمامه لمنتخب مصر.

وتتخطى مطالب إنبي من الاهلي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة صفقة «أوفا»، الأمر الذي سيكون عقبة كبيرة أمام مسؤولي المارد الأحمر لاتمام الصفقة.