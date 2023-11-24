محمد صلاح يتحدث عن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن المواجهة المنتظرة أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، مساء غدا السبت.

وستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال صلاح، في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: “المنافسة بين الريدز ومانشستر السيتي تجعلنا أفضل كفريق ولاعبين”.

وأشار الفرعون المصري إلى أن المواجهة مع السيتي تجعل يورجن كلوب المدير الفني أفضل أيضًا”.

وأكمل: “أعتني بجسدي جيدًا لأنني أعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، فعليك أن تعمل عليه أن بجد، هذا هو العلم، لذلك أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة”.

وعن علاقته بـ نونيز في الملعب، اختتم نجم منتخب مصر تصريحاته:”أعتقد أن كلانا سريع ونفهم طريقة لعب بعضنا البعض، وأنظر إليه دائمًا عندما يجري وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيدها إليّ”.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يقع السيتي في الصدارة برصيد 28 نقطة.